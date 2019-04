Kanal 2 ajakirjanik Elo Mõttus-Leppik sattus Rootsi getos vastamisi maskides narkodiileritega

“Paljud rootslased ütlesid, et pärast kuute ei julge välja minna,” tõdeb Elo Mõttus-Leppik. Toimunu puudutab getopiirkondi, mujal Rootsis on ikka turvaline.

Saates on fookuses ka rahvusluse teema. «Eestlased ja rootslased lähenevad rahvuslusele väga erinevalt. Kui eestlased on väga uhked oma rahvuse, laulupeo ja vabaks laulmise üle, siis Rootsis on esikohal inimene, kõik riigis elavad inimesed on võrdsed ja rahvuslusest ei räägita, see on lausa tabu,» selgitab Elo Mõttus-Leppik.