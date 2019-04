Neli päeva Nicolas Cage'i abikaasaks olnud naine nõuab rahalist toetust

Sellest tulenevalt arvab naine, et tal on õigus saada eksmehelt rahalist toetust, kuna Cage'iga koos elamise ajal kaotas ta palju kliente ja karjäärivõimalusi. Samuti sai ta maine Cage'i impulsiivse käitumise tõttu kannatada.

Cage'i väitel sai ta teada, et naine varjas tema eest oma kriminaalset minevikku ja ka see oli põhjus, miks ta soovis abielu tühistamist.

«Cage karjus naisele, et ta ei saa tema raha ning et naine on narkar. Naine vastas, et ta ei sunni Cage'i midagi tegema, kuid tal on õigused,» sõnas juhtumi pealtnägija.