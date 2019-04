Rajud pildid: kas sel modellil olid Coachella kõige vallatumad kostüümid?

Millegipärast on Coachella külastajate hulgas arusaam, et selga tuleb tõmmata võimalikult paljastavad rõivad, mis ühel või teisel moel tabusid murravad. Täpselt samal arvamusel on ka 20-aastane Nebraskast pärit modell Molly Eskam, kes väisas festivali esmapilgul sekspesus.