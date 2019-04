Video: nublu tegi New Jersey räpparitega loo – kuula, kuidas ingliskeelne mõmin kõlab!

Nublu teeb kaasa New Jersey räppari Martin Suareze palal «She Love It» ning laulab teise salmi. Esimese salmi esitab samuti New Jersey räppar FYB Taner.

Tundub aga, et see pole ainus laul, mille nublu Ühendriikides salvestas. USA räppar Bainga KKB jagas aprilli alguses sotsiaalmeedias videot, kus on kuulda nublu ingliskeelseid salme, kuid need pole sugugi samad, mida nüüd Martin Suareze laulus kuuleme.