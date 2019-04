Galerii: oksjonile pandi kuulsustele kuulunud esemed, nende hulgas Madonna esimene aktifoto ja Beyoncé püksikud

Laupäeval lõppenud Gotta Have Rock and Roll Auctionsi oksjonil koguti kokku üle ühe miljoni naela ehk üle 1,15 miljoni euro. Kõige kallima hinna eest müüdi maha John Lennoni lemmikklaver, millel ta kirjutas paljud The Beatlesi albumilt «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» pärinevad tuntud lood. Lennoni klaveri eest käidi välja üle poole miljoni euro.