Kes on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi naine?

Iga eduka mehe taga on tark naine ja see peab paika ka Ukraina uue presidendi Zelenskõi puhul, teatab iltasanomat.fi.

41-aastane Olena Zelenska on oma hariduselt arhitekt, kuid ta ei ole arhitektina töötanud, vaid ta on aidanud oma mehel sketše kirjutada ja juhtinud ta komöödiastuudiot Kvartal 95.

Ukraina meedia teatel on Holoborodko tegelase arendamise ja ta teksti taga enamjaolt Olena Zelenska, kes nii mõnigi kord on telepresidenti äärmuslikuna kujutanud ja ta suhu üsna roppe sõnu pannud.

«Minu mees on realist ja kahe jalaga maa peal, ta tegelaskuju hõljub rohkem roosades pilvedes. Kuid neil on ka sarnaseid jooni nagu ausus, headus ja inimlähedus, millega minu arvates ta vahel liiale läheb. Kuid see on vaid minu arvamus,» sõnas Olena Zelenska.