Kui «Troonide mängu» vapiloomad peaksid omavahel lahinguid, siis kes neist võidaks?

Nelja põhilise dünastia lipul on näha nende vapilooma, kes peegeldab suguvõsade võitlusvaimu, tarkust, kavalust ja metsikust, teatab livescience.com.

Starkidel on vapiloomaks eelajalooline hunt, Lannisteridel on lõvi, Baratheonidel on isahirv ja Targaryenidel on draakon.

Need loomad on vapil ja lipul, kuna tegemist on kartmatute kiskjatega, kes on valmis võitlema viimse veretilgani. Kuid kes neist loomadest võidaks lahingu?

Oma teooria avaldasid bioloogid, kes on «Troonide mängu» fännid.

Arizona ülikooli bioloogi Katie Hinde arvates ei ole draakonile vastast, sest ta on nimetatud loomadest kõige võimsam, olles suur ja võimas ning tal on olemas «tuline relv».

Kaader «Troonide mängu» viimasest hooajast. Pildil Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ja draakonid FOTO: twitter.com

Hinde jätkas, et teistel loomadel, kelleks on hunt, lõvi ja isahirv on šanssi siis, kui draakon mingil põhjusel võitlusest loobub.

««Troonide mängu» draakonid on väga seotud kuninganna Daenerys Targaryeniga ja draakon võib võitlusest loobuda, kui «ema» Daenerys ei ole läheduses,» arvas bioloog.

Draakonite võitlemisele paneb piiri see, kui nad ei saa piisavalt süüa.

«Draakonid on väga suured ja selle tõttu vajavad nad suures koguses süüa. Nälg võib kahandada nii nende võitlusvõimet kui tuletootmist,» selgitas Põhja-Carolina Apalatši ülikooli bioloog Marc Kissel.

Kisseli sõnul kaotab draakon lahingu, kui ta keset võitlust tunneb, et tal on kõht tühi ja ta lendab süüa otsima.

«Kui draakon on võitlemisest ja näljast nõrk, lamades maapinnal, siis võivad hunt, lõvi ja isahirv tekitada talle surmavaid vigastusi,» selgitas Oregoni ülikooli bioloog Brian Tanis.

Mis puudutab teisi loomi, siis isane hirv on oma sarvedega võimeline tapma nii eelajaloolise hundi kui lõvi.

Tanis meenutas, et «Troonide mängu» esimesel hooajal oli stseen, milles Starkid leiavad surnud eelajaloolise hundi, kellel on põdrasarv läbi keha.

Isane hirv. Pilt on illustreeriv FOTO: Caters News / Caters News Agency/Scanpix

Arizona ülikooli bioloogi Katie Hinde sõnul ei ole kiskjad tegelikult nii võimsad kui arvatakse, sest pooled nende rünnakutest lõppevad saaklooma põgenemisega.

«Arvan, et ainus loom, kes mõnevõrra saaks draakonile vastu, on isahirv, sest tal on võimsad sarved, mida ta saab kasutada nagu pistoda. Lõvi ja eelajalooline hunt jäävad draakonile alla, sest neil ei ole spetsiifilist «relva», milleks on draakonil tuli,» jätkas Hinde.

Bioloogide sõnul ründab lõvi tavaliselt nii, et ta sihib oma hammastega saaklooma kaela, et see läbi hammustada.

«Lõvi suudab oma võimsa lõua ja hammastega tappa nii isahirve kui hundi, kuid draakoniga läheb tal raskeks, kuna draakonid on kaetud tugevate soomustega,» teatasid bioloogid.

Lõvi. Pilt on illustreeriv FOTO: STOYAN NENOV / REUTERS/Scanpix

Mis aga puudutab hirve ja tema sarvi, siis hirvel on võimalus oma sarvede abil draakonile raskeid vigastusi tekitada. Hirv peab seejuures olema väga tähelepanelik ja väle, et ta draakoni tulejoa ette ei jääks.

«Hirv võib kümneid kordi oma sarvedega draakonit «pussitada», kuid kuna tegemist on suure loomaga, kellel on paks kaitsev soomuskiht, siis need ründamised teda eriti ei mõjuta. Draakon võib hukkuda siis, kui ta lennu ajal millegipärast alla ja hirve sarvedele kukub. Siis võivad sarved vigastada tema elutähtsaid organeid. Samas võib draakon võtta hirvelt elu, lömastades ta,» nentisid bioloogid.

Kui draakon ja hirv on mängust väljas, siis lähevad vastamisi hunt ja lõvi.

Kari eelajaloolisi hunte suudavad kindlasti lõvi tappa, kuid üksikul hundil läheb raskeks. Lõvi on tugevam ja tal on lihtne üksikult hundilt elu võtta ning lõvi tuleb sellest kokkupõrkest välja võitjana.

Jon Snow (Kit Harington) ja eelajalooline hunt FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

««Troonide mängus» on mitmel korral Lannisteride klann, kelle vapil on lõvi, saanud märkimisväärseid võite,» selgitas bioloog Katie Hinde.

Bioloogide sõnul tuleb loomalahingute juures võtta arvesse mitmeid asjaolusid ning erinevates olukordades on erinev loom võidukas.

«Osades olukordades saab võidu lõvi, osades isahirv, kuid kõige suuremad šansid on ikkagi draakonil, kes saab tulekahurit kasutada nii lennates kui maa peal olles. Teistel loomadel läheb draakoniga raskeks,» nentis Hinde.