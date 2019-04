California «õudustemaja» lapsed: oleme vanematele andestanud ja nad väärivad kergemat karistust

Nüüd pöördusid Turpinite lapsed kohtu poole, et nad on oma vanematele andestanud ning nende vanemad ei ole eluaegset vangistust ära teeninud, vaid väärivad kergemat karistust.

Laste sõnul ei olnud nende vanemad tegelikult «koletised», vaid ülihoolitsevad, kuna kartsid, et nendega võib väljapool kodu midagi juhtuda ja selle tõttu pidid nad kodus olema.

Üks tütardest sõnas, et nende vanemad ei tahtnud neile halba, vaid tegid kõike armastusest nende vastu.

«Elu võis vahel olla raske, kuid see tegi mind tugevaks. Pidin võitlema, et minust saaks see, kes ma olen. Olen oma loomuselt võitleja ja ma suudan nüüd kõigi eluraskustega toime tulla,» sõnas 17-aastane tütar, kes õed-vennad päästis.