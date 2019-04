Pildid ja video: Briti kuninganna Elizabeth II sai 21. aprillil 93-aastaseks

Elizabeth II, kes on anglikaani kiriku juht, tähistab igal aastal lihavõtteid Windsori lossis, käies sealses St. Georgi kabelis koos perega lihavõttejumalateenistusel ning nii oli ka sel aastal, teatab msn.com.

Kohal olid mitmed pereliikmed, kaasa arvatud prints William ja ta naine, Cambridge'i hertsoginna Catherine. Paljudele jäi silma, et prints Harry tuli üksinda ja see tekitas spekulatsiooni, kas ta naine, Sussexi hertsoginna Meghan on juba lapse ilmale toonud.