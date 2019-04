Pargivaht jäädvustas koos kahe gorillaga «tavalise päeva kontoris»

Pargivahi Matthew Shamavu sõnul on see selfi inimeste informeerimiseks, sest hoolimata asjaolust, et Virunga rahvuspark kuulub UNESCO maailmapärandi hulka, toimub seal salaküttimine ja mägigorillad on ohustatud liik, teatab msn.com.

Pildil on ees näha Shamavut, kelle taga seisavad kaks suurt isast gorillat, vaadates otse kaamerasse. Kaugemal on näha Shamavu kolleegi.

Pargivahi huvitav foto on sotsiaalmeedias populaarne, saades palju meeldimisi. Paljud kommenteerisid, et need kaks mägigorillat näevad intelligentsed välja.

Pargivaht Matthew Shamavu ja kaks mägigorillat FOTO: twitter.com

Virunga rahvuspargi lehekülje teatel elab seal kolmandik maailma mägigorilladest (Gorilla beringei beringei), kelle arvukus on võrdlemisi väike.

Selles rahvuspargis töötab üle 600 pargivahi, kelle eesmärgiks on kaitsta seal elavad loomi, kelle seas on ka ohustatud liikide esindajaid, salaküttide eest.

Kongo Demokraatliku Vabariigis käis üle 20 aasta kodusõda ja see on samuti mõjutanud metsloomade arvukust.

«Need mehed ja naised läbivad intensiivsed õppused, kus on nii loomade ja nende käitumise tundmaõppimine kui relvakasutamise õppused, et kaitsta igapäevaselt ohus olevaid loomi, kaasa arvatud mägigorillasid, keda ei ole maailmas enam kuigi palju,» on rahvuspargi leheküljel.

Shamavu selfit kommenteeriti ka nii, et «teil seal on suurepärane kontor. Värske õhk ja loodus omast käest võtta».

Pargivahi fotot näinutest osa on annetanud rahvuspargi ja mägigorillade jaoks raha.