Eesti Blogiauhinnad tahtsid Kristina Pärtelpojale kotti pähe tõmmata: ma ei taha blogiauhindadega enam mingit tegemist teha

Eesti blogija Kristina Pärtelpoeg sai eelmisel aastal Eesti Bolgiauhindade jagamisel kohutava alanduse osaliseks. Ta kutsuti koos Brigitte Susanne Hundiga koos lavale ning siis teatati Kristinale, et saab disklahvi. Põhjuseks toodi, et ta on bloginud kauem kui uustulnuka kategoorias ette nähtud.

Blogiauhindade reeglites on selgelt kirjas, osaleda saavad kirjutavad blogijad. 15.04 kui lõppes registreerimine, hakkasime me kõiki ükshaaval üle vaatama. See tähendab, kui oli kirjas keegi instagrami, youtube'i vms kanaliga, mis pole kirjutav blogi, siis ta sai konkursilt eemaldatud. See oleks juhtunud ka Kristina Pärtelpojaga, kuid ta avaldas varem soovi enda blogi konkursilt eemaldada.»