Kuldses eas jalakeerutajate meelispaik Sossi klubi sulges uksed

Praegusel kujul üle 20 aasta tegutsenud Sossi klubi eestevdaja Raivo Raidam teatas eile õhtul Facebooki vahendusel, et klubi sulges oma uksed. See on halb uudis neile kuldses eas jalakeerutajatele, kes reedel ja laupäeval elava muusika saatel soovisid tantsu lüüa.