Galerii: pungibändid J.M.K.E ja The Exploited möllasid nagu vanadel headel aegadel

The Expolited loodi 1979. aastal Stevie Rossi ja Terry Buchani poolt, kellega liitus viimase vend Wattie Buchan. Märtsis 1981 sõlmis bänd lepingu Secret Recordsiga ning samal aastal ilmusid bändi esimene EP «Army Life» ja esimene album «Punks Not Dead». Kuigi bänd annab pidevalt kontserte on nende 2002. aastal ilmunud album «Fuck the System» jäänud senini viimaseks avaldatud stuudiomaterjaliks.