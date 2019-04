USA näitleja Michelle Williams lahutas vaid mõned kuud kestnud abielu

38-aastane näitlejanna abiellus 40-aastase indie-muusikuga privaatse tseremoonia ajal eelmise aasta juulikuus. Aga pärast seda on kõik pigem allamäge läinud ja paar on nüüd lahutatud, vahendas The Sun.

Allikas sõnas: «Michelle ja Phil läksid aasta alguses lahku. See oli kahepoolne lahkuminek ja nad jäid sõpradeks.»

Michelle on 12-aastase Matilda ema. Tüdruku isaks on varalahkunud Austraalia näitleja Heath Ledger. Michelle ja Heath tegid koos kaasa ka filmis «Brokeback Mountain», mis tõi talle nii Kuldgloobuse kui ka Oscari nominatsioonid. Nii Oscari kui ka Kuldgloobuse nominatsiooni on naine pälvinud ka filmide «Kurb valentinipäev» ja «Minu nädal Marilyniga» eest.

Heath Ledger, Michelle Williams ja väike Matilda. FOTO: Ken Katz / Ken Katz/BuzzFoto.com

Auhinnatud näitlejanna Michelle võitis palju tähelepanu ja kiitust, kui rääkis Hollywoodis eksisteerivast soost tingitud palgalõhest.

See tuli välja pärast seda, kui film «All The Money in the World» tuli paljuski uuesti filmida, kui filmitegijad asendasid Kevin Spacey Christopher Plummeriga. Uuesti filmimise eest maksti teisele filmi staarile Mark Whalbergile 1,5 miljonit dollarit, kuid Williams sai vaid tuhat dollarit.