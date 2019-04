Meghan Markle'i eksabikaasa plaanib luhta läinud abielust komöödiasarja vändata

Meghan Markle'il (37) on seljatagune Hollywoodis kaitstud, mis puudutab naise imidžit. Kuid sellel missioonil head mainet kaitsta usaldas ta vaid oma ema Doria Raglandi (62). Endise näitlejanna ema astus vastu tütre endisele abikaasale Trevor Engelsonile (42) ja päris mehelt aru, kas kuulujutud seriaalist vastavad tõele.

Komöödia oli üks enim kõneainet tekitanud telesarjadest, kui tuli välja, et Meghani eksabikaasa Trevor teeb koostööd «Moodsa perekonna» produtsentidega Fox Studios.

Sari räägib Briti printsessi eksabikaasast, kes võitleb printsessiga Inglismaal elava lapse hooldusõiguste üle. Meghan, kes sarja teleekraanidele jõudmisele täielikult vastu on, kardab, et tema ja prints Harry abielule tõmmatakse sarjas ilmselgeid võrdusmärke ning naeruvääristatakse kuninglikku romanssi iganädalaselt.

Siinkohal astus hertsoginna ema mängu, kes kõik need aastad Meghani endise abikaasaga sooje suhteid on hoidnud. Peale mehele vastu astumist on Trevor otsustanud komöödia tegemise pooleli jätta.