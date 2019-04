Kõrv peale! Noortebändilt tuule tiibadesse saanud Steven Ilves andis välja väga isikliku singli

Noortebänd 2018 finalist Steven Ilves on oma lühikese eluea jooksul andnud välja juba kolm singlit ning neljas ehk kõige värskem singel «Bébé» on küpsenud noormehe koduseinte vahel juba aasta aega. Uue singli sõnum on Steveni jaoks väga personaalne kuna räägib inimesest, kes on teda viimase aasta jooksul väga palju mõjutanud. Ka singli kujundus viitab sellele salapärasele inimesele, kes on olnud loo inspiratsiooniks.