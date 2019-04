Galerii: Tallinnas avati rahvusvaheliselt eduka Eesti kunstniku Kalev Mark Kostabi galerii

1980. New Yorgi kunstimaailma tippu jõudnud Kostabi on Eesti galerii avamise puhul loonud uusi, sinimustvalgeid töid, mille maailma-esitlus leiab aset just Tallinn Art Space'i Kostabi galeriis, vahendab ERR.

Vikipeedia andmetel on Kostabi eesti päritolu ameerika kunstnik ja helilooja, kes õppis ülikoolis joonistamist ja maalimist. Aastal 1982 kolis ta New Yorki, kus asutas 1988. aastal Kostabi Worldi. See on stuudio, kus tema 20 või rohkem abilist maalivad umbes 1500 pilti aastas.