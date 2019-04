Pildid: hiiglasuur eesel ei kavatse omanike sõnul niipea kasvamist lõpetada

Derrick on ameerika mammuteesel – kõige suuremat tõugu eesel, vahendab Mirror .

Hetkel on ta 170 sentimeetri kõrgune, kuid pole kasvamist veel lõpetanud. Eeslid kasvavad seitsmenda eluaastani. «Ta on alati suur olnud, juba sündides,» ütles varjupaiga omanik Tracy Garton. Praegu on Derrick viiene.