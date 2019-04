Pildid: mis on ühist Anu Saagimil ja räppar nublul?

Saagim jagas hommikul pilti jalutuskäigust koeraga, kus kannab valget kasukat. Kommentaarides on märgitud, et Saagimi riietus sarnaneb ka koera valge karvkattega.

A post shared by Anu Saagim (@anu_saagim) on Apr 18, 2019 at 11:32pm PDT

Mõminamees nublu, kes üllitas hiljuti uue singli, seikleb ikka veel Ameerikamaal, kus paneb pidu tuntud räpparitega ning keevitab ilmselt ka uut muusikat. Täna jagas nublu Instagramis pilti, kus on suhteliselt mossis olemisega, taustal kirjade järgi Keila keskväljak. Kommenteerijad on muidugi märganud, et Keilast on asi päris kaugel.