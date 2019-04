Charlize Theron kasvatab oma 7-aastast poega tüdrukuna

43-aastasel näitlejal on kaks last, mõlemad adopteeritud. Jacksoni adopteeris ta 2012. ja Augusti 2015. aastal. Theron kasvatab vanemat last, kes on nüüd 7-aastane, tüdrukuna, kuigi sünnipäraselt on ta poiss, vahendab The Sun.

Näitleja rääkis, et kui Jackson sai kolmeaastaseks, ütles ta, et ta pole poiss. Theron tunnistas, et kuigi temagi arvas esialgu, et kasvatab poega, saab ta nüüd uhkelt öelda, et on «kahe imeilusa tütre» ema.

Näitleja Charlize Theron näitab pilti oma lastest, 2017. FOTO: AP/Scanpix

Theroni silmis on Jackson täpselt sama palju tüdruk kui tema kolmeaastane õde August. «Nii et nii ongi! Mul on kaks imeilusat tütart, keda ma, täpselt nagu iga teinegi lapsevanem, tahan kaitsta ja näha edukana,» ütles Theron.

«Nad sündisid sellisteks, kes nad on, ning nad saavad ise suureks kasvades otsustada, kes nad täpselt on või kes olla tahavad. See pole minu otsustada,» usub näitleja. «Minu töö vanemana on neid armastada ning teha kindlaks, et neil on kõik, mida nad vajavad, et olla need, kes nad olla tahavad,» lisas ta.

Charlize Theron ja poeg Jackson, 2015. FOTO: Buzzfoto/Scanpix