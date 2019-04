Kaasaja edukaim rokibänd Disturbed annab suurima tuuri raames ka Eestis raju kontserdi

Julgustavat, solidaarset ja lootustandvat sõnumit igaühele, kes depressiooni ja sõltuvusega võitleb, kannab selgelt ka bändi uusim singel «A Reason To Fight». Temaatika on bändile südamelähedane ja hiljutisel Ameerika tuuril seda lugu tuhandetele fännidele esitades said nad inspiratsiooni fännidepoolsest vastuvõtust ja vestlustest, mida lugu sotsiaalmeedias ärgitas.

Solist David Draiman ütleb: «Sõltuvus ja depressioon on reaalsed deemonid, nad on röövinud liiga palju meile armsate inimeste elusid, ja seda valusalt vara. Need, kes on veel meiega, peavad igal elupäeval rasket lahingut, et deemoneid eemal hoida. Meie peame näitama, et nad ei ole üksi, et nad ei pea tundma häbi, sest me mõistame ja võitleme koos nendega ning nende eest. Sa ei ole üksi.»