Iirimaa üks kõvemaid koomikuid Dara O'Briain tuleb Eestisse

Dara on üks kõige äratuntavamaid nägusid Briti TVs. Ta on õhtujuht väga populaarses saadetes «Mock of The Week», «Star Gazing Live», «Robot War» ja «Go 8 Bit».

Dara näol on tegu karismaatilise, intelligentse, kiirelt rääkiva ja peaotsast jalatallani naljaka esinejaga, kes toob eestlasteni oma uhiuue show!

Eestisse tuleb maailmakuulus Iiri koomik Dara O'Briain FOTO: Off the Kerb

Iiri koomikut kiidavad ka Briti lehed. The Guardian kirjutab: «Tema kava on meistrite klass intelligentse ja ilma ebavajalike lisadeta stand-upis. Need on stiilsed rutiinid, mis eeldavad publiku intelligentsust ja ei alanda mitte kedagi.»

The Times: «Kui tahate koomikut, kes suudab publikut hoida oma peos 2 tundi järjest, siis on see tema!»

Evening Standard: «Terav arukus väga treenitud mõttemaailmast».

Dara O'Briain astub üles Vene kultuurikeskuses 29. aprillil.

Koomik Louis Zezeran. FOTO: Eero Vabamaegi/Scanpix

Austraaliast pärit, kuid juba aastaid Eestis elanud ja tegutsenud koomik Louis Zezeran on Dara show promootor ning kirjeldab teda kui intelligentset koomikut.

«Minu jaoks pakub Dara midagi natuke intelligentsemat. Ta räägib küll erinevatel teemadel, aga kui ta räägib meestest ja naistest või igapäevasest kodudest elust, siis paistab tal olevat läbinägelik nurk. Ta ei proovi kunagi lihtsat naeru teenida,» sõnas Zezeran.

«Ta on väga mõtlik ning ma arvan, et see paistab välja ka tema pikast televisiooni karjäärist, olles satriilise uudistesaate «Mock the Week» kaassaatejuht. Ta suudab säilitada iirlastele omase enesekriitika ning olles kahe jalaga Maa peal, võidab ta kiiresti rahva poolehoiu,» lisas austraallane.

Eestisse tuleb maailmakuulus Iiri koomik Dara O'Briain FOTO: Off the Kerb