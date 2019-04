Mahapõlenud Notre Dame’i katedraal võidakse rekonstrueerida videomängu järgi

Nädala alguses süttis renoveerimistööde käigus põlema maailma üks suurimaid vaatamisväärsuseid Notre Dame’i katedraal. Legendaarne hoone, mis on üheks peategelaseks ka Victor Hugo klassikalises teoses Jumalaema kiriku kellamees» (1831), on ehitatud aastatel 1163–1345. Ainult tänu tuletõrjujate kiirele reageerimisele ei jäänud aasta 2019 katedraalile viimaseks.

Pärast põlengu kustutamist ning koristustöid hakkab katedraali renoveerimine, et taastada see kaunis hoone oma varasemas hiilguses. Sellele aitab kaasa ka mänguarendamise ettevõte Ubisoft, kes annetas 500 000 eurot ehitustööde tegemiseks, ning annab piiratud aja jooksul ära videomängu «Assassin's Creed: Unity», kus on peaaegu üks ühele rekonstruktsioon Notre Dame’i katedraalist, kirjutas Games Radar.

Pilt videomängust «Assassin's Creed: Unity» FOTO: Ubisoft / PA Wire/PA Images

«Me tahame anda kõigile võimaluse kogeda Notre Dame’i majesteetlikust ja ilu viisil nagu me oskame. Kui me lõime «Assassin's Creed: Unity», siis meil tekkis selle linna ja vaatamisväärsustega veel sügavam side. Üks mängu märkimisväärsemaid elemente oli Notre Dame’i suurepärane rekonstruktsioon,» kirjutas Ubisoft blogipostituses.

«Videomängud võimaldavad meil uurida kohti, mis varem ei olnud võimalikud, või mida me poleks suutnud ettekujutada. Me loodame, et tänu sellele väikesele žestile, suudame pakkuda võimalusele olla tänulik meie virtuaalsele austusavaldusele monumentaalse arhitektuurilise ehitise vastu,» lisati postituses.

Pakkumine on praegu juba avatud ning jääb selliseks kuni 25. aprilli varahommikuni. Kui mäng praegu allalaadida, siis on võimalik see igaveseks endale jätta.

Pilt videomängust «Assassin's Creed: Unity» FOTO: Ubisoft / PA Wire/PA Images