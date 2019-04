Neeme Raud avameelselt elu madalpunktist: pudel veini ja unerohud, et magama jääda

«Pudel veini aitas selleks küll, et magama jääksin, sinna juurde natukene mingisuguseid unerohtusid ka ja siis oligi kõik,» selgitas ajakirjanik Menu vahendusel ja tõdes, et huvitaval kombel sai ta sellest välja.

Neeme Raud rõhutas, et ta ei vaevelnud mitte ainult alkoholismi küüsis, vaid oli täielikult omadega läbi. «Ma olin lönts, lihtsalt olend, kes liikus, kuid samal ajal olid kõik asjad kontrolli alt väljas,» tõdes ta ja tõi välja, et vihkas seda inimest, keda peeglist nägi.

«Seda oli ilmselt ka ekraanil näha, et see oli selline suurem mina, aga kui ma hakkasin sealt välja tulema, siis kaotasin 15 kilo,» selgitas Raud, lisades, et parimaks juubelikingituseks oli see, et perearsti juures käies olid kõik tema analüüsid korras.