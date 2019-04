Vaata ja võrdle: kas Briti Kim Kardashian teeb kurvidega päris versioonile silmad ette?

Birminghamis sündinud Demi Rose on Instagramis kokku kogunud pea 9 miljonit jälgijat. Kim Kardashianil on neid 134 miljonit, nii et omajagu maad on veel minna.

Demi Rose kiidab Kardashianit, et aitas kurvikad tüdrukud taas «moodi» tuua ning oli teerajaja uutmoodi Instagrami tüdrukute jaoks. «Mul on imeline elu reisides ümber maailma ning näidates kurve, mis pakuvad Kardashianidele konkurentsi,» on Demi Rose öelnud, vahendab The Sun.

«Ma armastan parimaid pidusid, jahte ja kiireid autosid, aga sisimas olen ma ikkagi laps Sutton Coldfieldist, kellel väga vedas,» usub kurvikas modell.

Demi Rose Mawby on nii kurvikas, et rinnad ei taha kleiti ära mahtuda. FOTO: Goff Photos/Scanpix

Kui Demi Rose Birminghamis koolis käis, kiusati teda, kuna ta välimust peeti veidraks. «Kiusajad viskasid mu juustesse nätsu ning tõmbasid tooli alt ära, kui istuma hakkasin,» meenutas Demi Rose halbu kogemusi kooliajast.

Kolledžisse läks Demi Rose õppima tervist ja ilu. Seejärel reisis ta Ameerikasse, kus sattus prestiižsesse seltskonda ning ülejäänu on juba ajalugu.

Instagrami tegi Demi Rose 18-aastaselt ning kuue aastaga on kogunenud miljoneid jälgijaid. «Ma olen oma kurvid saanud emalt ning peenikesed käed ja jalad isalt. Ma püsin vormis, kuna ei söö praetud toitu ega saia, ainult proteiini,» on kurvikas kaunitar öelnud.

Briti Kardashiani eratreener on James Velenti, kes on treeninud ka jalkaässa Cristiano Ronaldot, nii et pole ime, et ta nii heas vormis on.

Kuigi Demi Rose'i pildid on enamasti üsna paljastavad, näitab ta neid alati enne oma vanematele, kes kiidavad ta karjääri täielikult heaks.

«Mu ema on mu üle nii uhke. Kooliajal olin ma väga häbelik ega teadnud, mida tahan eluga peale hakata, nii et nad muretsesid mu pärast. Nüüd aga olen tõestanud, et ma saan millegagi hakkama,» räägib Demi Rose.

Peale selle on Demi Rose'i nimetatud maailma kõige seksikamaks DJ-ks, ehkki karjäär plaadikeerutajana ei ole eriti vedu võtnud.

2016. aastal deitis Demi Rose USA räppari Tygaga, kes oli varem olnud suhtes «Kardashianide» tõsielusarja staari Kylie Jenneriga, vahendab Express.

Väidetavalt ulatus Demi Rose'i vara väärtus 2018. aastal 2 miljoni dollarini. Samadel andmetel teenib ta aastas 650 000 USA dollarit ning talle kuulub maja, mis maksab umbes 510 000 dollarit.