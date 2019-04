Video: Eesti Laulul säranud Ranele andis välja singli, mida kuuvalgel ööl kuulata

Loo sõnade ja muusika autoriks on Vahur Valgmaa, kellega varasem koostöö puudub, kuid kelle muusikaline visioon klapib vägagi laulja enda omaga. «Laul valmis üsna orgaaniliselt. Andsin Vahurile sisendiks mõned mõtted ja lugu terviklikuna tuli täpselt see, mida soovisin,» ütles Ranele.

Vahur Valgmaa on varasemalt koostööd teinud näiteks Nexusega, Elisa Kolgiga ja Sünne Valtriga. «Tegemist on eraldiseisva singliga ja hetkel albumit plaanis ei ole,» sõnas Ranele.

Lähitulevikus on Ranelel ilmumas veel teinegi lugu, mis on duett koos Margus Vaheriga. See on plaanis välja anda hiljemalt mai keskpaigaks.