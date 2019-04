Britid saavad edaspidi pornot vaadata ainult dokumendi alusel

Esialgsete plaanide kohaselt pidi brittide pornotõke jõusse minema juba 2018. aasta aprillikuus, kuid lükati korduvalt edasi, vahendab The Sun. Kultuuriminister Margot James on tõdenud, et pornotõkkega läks aega kauem kui plaanitud, aga nüüd ollakse kindlad, et sellega on hästi toime tuldud.