Kõlab nagu välismaa: lauljatar Anett Kulbin andis välja emotsionaalse singli

«All Over Again» annab muusikaliselt edasi Aneti lähemat süübimist kaasaegsesse elektroonilisemasse souli. Olles läbi aastate kirjutanud ja esitanud muusikat nii indie-ansambliga Wilhelm, kui ka andnud aasta tagasi koostöös NOËPi ja Jonas Kaarnametsaga välja popiga flirtiva singli «Don't Pretend», vaatab Anett enda uues loos sumedamasse suunda.

Loo sõnade ja muusika autor on Anett, produtsendina toeks multiinstrumentalist-produtsent Carl Tuulik ehk Joshua Stephenz.

Lugu räägib Aneti sõnul enda taasleidmisest ja avamisest uutele algustele. «Kirjutasin selle loo ajal, kui tundsin, et olin emotsionaalselt madalseisus, väga endasse tõmbunud ja matnud ennast tööde ja tegemiste alla. Olin vaikselt eemaldunud oma sõpradest, lõiganud end välja sotsiaalsest elust. See oli hetk iseendaga, et mõtestada lahti, miks kõik selliseks kujunenud oli. Loo kirjutamine oli kui olukorra tunnistamine ja kõva häälega välja ütlemine - raputas mind sellest seisust välja tulema,» rääkis ta.