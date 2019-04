Kersti Kaljulaidi lipuvärvides kostüümid: mida kannab Eesti riigipea kohtumisel Putiniga?

Täna pärastlõunal Moskvas Kremlis toimuv kohtumine president Kersti Kaljulaidi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel on Eesti meedias tekitanud suurt elevust. Õhku võib paisata ka küsimuse, mida Eesti riigipea tähtsal visiidil kannab.

Varasemalt on Kaljulaid jäänud silma lipuvärvides kostüümidega. Kas samasuguse austusavalduse osaliseks saab ka Putin, selgub mõne tunni jooksul. Vene lipuvärvid on teatavasti valge, sinine ja punane.

Kohtumine Belgia kuningaga (must, kollane ja punane)

Kuigi veel pole selge, mida Kaljulaid kohtumisel kannab, on teada, et riigipead räägivad omavahel tõlgi vahendusel: Kaljulaid kõneleb eesti ja Putin vene keeles. Loodetavasti laseb Putin käiku ka oma napid eesti keele oskused, mida ta on juba aastate eest demonstreerinud.