Staarpsühholoog Jordan Peterson väisas heategevusüritust koos imekauni tütrega

End liberaaliks nimetav Toronto ülikoolis professor tõusis meedia keskpaika 2016. aastal, kui ta vaidles vastu Kanada valitsuse soovile vastu võtta C-16 seaduseelnõu, mille alusel dikteerib riik, kuidas inimesed räägivad. Peterson vaidles, et see on ilmselge rünnak sõnavabaduse vastu. Tema vastased aga ütlesid, et ta on transfoob, kuna ei toeta riigi mõtet lõpetada transseksuaalide vastane diskrimineerimine. Mõlemad osapooled vaidlesid ühelt ja teiselt poolt ning kuigi rahvas ise küsimuses selgusele ei jõudnudki, siis võttis Kanada valitsus seaduse ikka vastu.

Jordan Peterson. FOTO: Wikimedia Commons

Pärast seda hakkas Peterson maailmas ringi reisima ning intervjuusid andma, mille tulemusena nägid paljud, et professor aitab paljusid elu hammasrataste vahele jäänud noori mehi. Petersoni kirjutatud raamat «12 Rules for Life: An Antidote to Chaos» aitas Petersonil oma sõna ja sõnumit levitada ning tema abi jõudis miljonite inimesteni. Ligi kolm miljonit koopiat müünud raamat oli niivõrd populaarne, et Peterson hakkab selle kirjutama järge.

Kui ta aga noorte aitamise, õpetamise ja raamatu kirjutamisega ei tegele, siis käib ta erinevatel üritustel. Üheks selleks on New Yorgis toimuv 13. Health Corps gala, kus ta käis koos oma tütre Mikhailaga.

Jordan Peterson on intervjuudes korduvalt öelnud, et Mikhaila on tema üks suurimaid inspiratsiooniallikaid, ning toitumisblogijana tegutsev tütar on ka isa tervislikumalt sööma pannud. Praegu juba vanaisa Peterson on ainult liha ja rohelise aedvilja dieediga kaotanud kümmekond kilo.