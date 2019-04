Helen Adamson avaldas, miks ta on õnnelik, et on Eestis sündinud

View this post on Instagram

Miks reisimist nii väga ma armastan? Ma vaimustun kergesti elamustest ja mulle tõesti väga meeldib end uute kogemustega rikastada. Aga üks väga oluline põhjus on see, et reisimine avardab mind ja seda kuidas ma maailma näen! ☆ Mäletan selgelt kuidas sain just reisil olles esimest korda aru kui väga mul on vedanud, et ma olen sündinud Eestis. Olin Brasiilias ja ööbisin Couchsurfingu kaudu kohaliku paari juures. Tegemist oli üli toredate inimestega ja nad tutvustasid mulle ka oma riiki ja kultuuri. ☆ Olin tol ajal vaid kahekümne kolme aastane ja minu elumuutev arusaam oli kui nad rääkisid koolisüsteemist, kui kallis on põhihariduse omandamine ja kuidas head haridust, mis võimaldab ülikooli sisse saada (ülikool muideks on tasuta) saavad lubada vaid jõukad pered. ☆ Tema jutu mõte oli selles, et kui sa oled Brasiilias sündinud vaesusesse siis sealt välja murda on väga keeruline, kui mitte võimatu. Ja sel hetkel sain ma aru kui tänulikud me Eestis peaksime olema! Me võime olla sündinud mis tahes perekonda aga jõuda kui tahes kaugele, kõik on meie endi kätes! ☆ Olles samuti sündinud vaesesse perekonda avanesid minu silmad täielikult, sest minu edu ainus takistus saaks olla vaid mu enda laiskus ja viitsimatus edasi pürgida. Eestis ei ole jõukate perede lastel paremaid eeldusi hariduse omandamise osas ning minu arust on see imeline! ☆ Nüüd olen oma järgmisel avastusretkel ja suundun järgmiseks kolmeks päevaks Jordaaniasse, sügavale Wadi Rumi kõrbe. Kuna ilmselt seal telefoni levi puudub täiesti, siis mul on sundpuhkus internetist, mis saab kindlasti olema suurepärane! #travel #traveltheworld #grandmosque 📸@riccardo_dipaolo20