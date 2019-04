Süüria kuulus kiirabiauto poiss ei saa enam elada tavalist elu

See poiss oli Omran Daqneesh, kes praegu on kaheksa-aastane, kuid ta pere teatel ei saa Süüria sõja negatiivseks sümboliks saanud laps enam tavalist elu elada, teatavad stren.de ja iltalehti.fi.

Lääne meedia kirjutas, et verise Omrani foto valguses on Süüria president Bashar al-Assad lapsi pommitav diktaator.

Al-Assad asus enda kaitsele öeldes, et tegemist on lääne meedia propagandafotoga, mis on lavastatud. Hiljem ta tunnistas, et tegemist on õige fotoga, kuid see laps sai kannatada mässuliste, mitte Süüria armee rünnakus.