Video: farmer sai teada, et ta uksekivi on varandust väärt

Farmi eelmine omanik oli Mazurekile öelnud, et see on meteoriit, mis langes talle kuulunud maale 1930. aastatel, teatab ancient-origins.net.

Uus omanik sai kivi kauba peale ja ta ei uurinud, kas tegemist võib olla kosmosest saabunud «külalisega». Kui ta ise hakkas farmi müüma, tahtis ta siiski teada, kas tegemist võib olla meteoriidiga ja ta pöördus Kesk-Michigani ülikooli teadlaste poole palvega see kindlaks teha.

Teadlased leidsid, et see 10 kilogrammi kaaluv objekt on meteoriit ning nende sõnul satub sellise suurusega meteoriite nende kätte harva.

Analüüsi kohaselt koosneb see meteoriit peaaegu täielikult rauast, kuid selles on ka 12 protsenti niklit, mis on suurem kogus kui tavaliselt meteoriitides on.

«Kui vaadata selle meteoriidi koostist, siis arvatavalt on see pärit miljardeid aastaid tagasi plahvatanud planeedist, mille jäänused jõudsid meie päikesesüstemei kaua aega tagasi. Need jäänused liikusid meie päikesesüsteemis, lagunedes väiksemateks osadeks. Üks selline osa langes Michigani, kuid mitte 1930. aastatel, vaid varem,» selgitas Kesk-Michigani ülikooli geoloog Monaliza Sirbescu.

USA Kesk-Michigani ülikooli geoloog Monaliza Sirbescu uurimas Edmore'i farmis olnud meteoriiti FOTO: Mackenzie Brockman / AP/Scanpix

Sirbescu arvates on selle meteoriidi väärtus umbes 100 000 dollarit (88 000 eurot).

USA teadusuuringute keskus Smithsonian Institution avaldas soovi see meteoriit oma kogusse osta. Farmer lubas anda ostusummast kümme protsenti selle meteoriidi edasisteks uuringuteks.

Maale langevatest meteoriitidest enamik pärineb asteroidide vööst, mis asub Marsi ja Jupiteri vahel. Aastas langeb maale umbes 1000 meteoriiti, neist leitakse 10 – 15. Suuremad meteoriidid tekitavad erinevas suuruses kraatreid.

Maailma suurim meteoriit leiti 1920 Aafrikast Namiibiast Hobast, see on 2,7-meetrine ja kaalub 60 tonni.

Namiibias Hobas asub maailma suurim meteoriit FOTO: Rights Managed / Mary Evans / Natural History Mus/Scanpix

Meteoriit on planeetidevahelisest ruumist Maa pinnale langenud meteoorkeha jääk.

Kui meteoorkeha atmosfääri allosa tihedates kihtides puruneb, võivad meteoriidid langeda meteoriidisajuna.

Meteoorkeha, mille läbimõõt on suurem kui 1 kilomeeter, nimetatakse asteroidiks.

Väiksemad meteoorkehad on tolmukübeme kuni rusika suurused.