Prantslased on vihased: skandaalne aktimodell postitas Jumalaema kiriku põlengu teemal siivutu pildi

UNESCO maailmapärandisse kuuluv kirik on osa Prantsusmaa ajaloost ja kultuurist, olles prantslastele väga südamelähedane, teatab thesun.co.uk.

Prantslasi vihastas belglannast alastimodelli Marisa Papeni postitus, milles ta oli oma alastifoto lisanud ühele selle katedraali põlengufotole. Ta on sellel fotol poseerimas Vatikanis.

Papen kirjutas postituses: «Kirik põleb, saabumas on uus ajastu».

Praegu Islandil oma uut fotoprojekti tegeva modelli teatel hindab ta Notre-Dame’i kultuurilist tähtsust, kuid kui see hoone on määratud hävinema, siis hävinegu.

«Me kõik oleme hävinevad, kas Notre-Dame. Mullast me oleme tulnud ja mullaks me peame saama. Me ei peaks ehitama asju, millel ei ole elu igavese ringkäiguga mitte pidagi pistmist,» teatas belglanna.