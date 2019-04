Piltuudis: eesti tipp-purjetaja kihlus oma treeneriga!

Â

Â

Â

       Â

Another season done and dusted 🌞🌬🌊 #2018 #windsurferoftheyear #estonianchamp #seasonendingparty #windsurfing #RS:X #olympicsailing #mammatoidud #alumetall #scienceinsportbaltics #sportlandeesti #roxy #blizeyewear #ipuusta