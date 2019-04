Video: FBI otsib 18-aastast relvastatud ja ohtlikku naist, kes võib koole rünnata

16. aprillil kehtestati eriolukord selle osariigi rohkem kui 20 koolis, kuna arvatakse, et Sol Pais võib mõnes koolis tule avada ja veresauna korraldada, teatab msn.com.

Jeffersoni maakonna politsei esindaja Mike Taplin sõnas, et nende andmetel hakkas ohtlik naine Colorados liikuma esmaspäeval, 15. aprillil ja tegi sotsiaalmeediasse mitu postitust, mis lubavad arvata, et tal on plaanis rünnakud.