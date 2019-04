Notre-Dame oli täielikust hävingust 15 – 30 minuti kaugusel

Tuletõrjujad üritasid katusepõlengule piiri panna, kuid see ei õnnestunud ning nii tammepuust katus kui võlvid langesid kokku. Samuti varises pikihoone katusel olnud 90-meetrine nelitistorn. Osa reliikviaid jõuti kirikust välja tuua, osa langes tuleroaks. Mitmed maalid ja klaasvitraažid said tule- ja suitsukahjustusi.

Prokurör lisas, et esimesena uuritakse katedraali restaureerimise eest vastutanud Le Bras Freres firmat. Selle omanik Julien Le Bras teatas 2018 enne renoveerimise algust, et eesmärgiks on säilitada võimalikult palju algupärast ja tehakse kõik, et hoonet midagi ei ohustaks ega kahjustaks.