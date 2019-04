Kristel postitas Instagram Story'sse pildi oma värskest välimusest. Ainuüksi fotot vaadates võib järeldada, et laulev näitleja on oma uue soenguga ülimalt rahul.

Uus soeng on German Pinelise kätetöö. German on juuksur ja modell, kes on paljudele ehk tuttav sellistest saadetest nagu «Eesti tippmodelli» ja «Eesti otsib superstaari».