Näitlejanna Anne Hathaway alkoholist: mul ei ole joomisega probleeme, mul on pohmelliga probeeme

«Printsessi päevikute» näitlejanna Anne Hathaway (36) teatas jaanuaris, et on otsustanud olla edaspidi karsklane ning nüüd antud intervjuus räägib ta oma otsusest lähemalt, kirjutab Page Six.

«Ma ei pannud kokteili käest, sest mu joomine oleks olnud probleem,» selgitas Hathaway ajakirjale Boston Common. «Ma lõpetasin joomise, sest see viib pohmellideni ja see oli probleemiks.»

Näitlejanna tunnistas, et tema viimane kokteilikulistamine lõppes viiepäevase pohmelliga. Naine lisas, et see on midagi, mis ei saa juhtuda, sest kasvatab 3-aastast poega Jonathani.

«Kui ma olen selles eluetapis, kus mul on piisavalt ruumi, et pohmelli põdeda, hakkan arvatavasti uuesti alkoholi tarbima. See ei juhtu enne, kui lapsed on kodust välja kolinud,» ütles ta ja lisas, et alkoholist loobumine oli tema isiklik otsus. «Ma ei usu, et joomine üldiselt halb oleks.»

«Nii lihtsalt otsustasin mina teha. Ma arvan, et see on muidu lõbus ja äge, aga see pole selline lõbu, mida sa emana endale lubada saaksid,» rääkis Hathaway.

Anne Hathaway «Ocean's 8» esilinastusel, 2018. FOTO: PA Images/Scanpix

Jaanuaris Ellen DeGeneresile antud intervjuus teatas naine, et lõpetas alkoholi tarvitamise juba oktoobris, sest tal oli liiga tugev pohmell, et tal oli isegi lapse kooli viimisega raskusi.