Kulmuõudus: naine lahkus pisarsilmi salongist kulmudega, mille oleks justkui teinud 4-aastane laps kinnisilmi

Naine kinnitab, et salongi ta enam tagasi ei lähe.

«Ma olen esimese lapsega 21. nädalat rase ja ma tahtsin lihtsalt end hästi tunda ja kõik läks allamäge. Ma ei lähe sinna enam tagasi, sest mu kulmud nägid välja nagu nelja aastane laps oleks need teinud. Kui aus olla, siis ma tean paari last, kes kinnisilmi oleks ka paremini teinud,» räägib kulmuohver.

«Need oleks justkui markeriga joonistatud. Ma ei lähe sinna tagasi!» on Megan vihane.

Megan on siiani lasknud endale tätoveerida kulmud, kuid kuna naine on beebiootel, siis sama protseduuri ei tohi teha. Seetõttu otsustas ta kohaliku salongi kasuks, et lasta 15 naela eest vahatada ja värvida.