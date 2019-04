Kanal 2 erisaade «Globalistid või natsid?»: Meie naaberriigis tehakse soovahetusprotseduure sadadele alaealistele

Saates külastatakse ka sallivat ja avatud Rootsit. Rootsis viibimise ajal lahvatas sealses meedias skandaal. Nimelt tõi Rootsi uuriva ajakirjanduse lipulaev SVT päevavalgele, et Rootsis on viimase 10 aasta jooksul plahvatuslikult tõusnud noorte teismeliste tüdrukute arv, kellele tehakse soovahetusprotseduure, et muuta nad poisiks.

«Rootsis võib soovahetusraviga alustada juba alaealisena. Raviks kasutatakse hormoone ja tagasiteed enam pole. Nüüd on tekkinud paras hulk noori, kes kahetsevad ja süüdistavad riiki, et neid on kasutatud katsejänestena,» avalikustab Elo Mõttus-Leppik, millest saates veel juttu tuleb.

Kanal 2 dokumentaalsaade «Päriselu lood: Globalistid või natsid?» FOTO: Promopilt

Teises saates keskendutakse immigratsioonipoliitikale ja vaadatakse, mida on meil õppida Rootsilt. Kuigi multikultuursus on edukasse Rootsi koondanud talendid üle maailma ja teinud sellest ühe innovaatilisema riigi Euroopas, on mündil alati ka teine pool.

Sisserändajad põletavad autosid, tänavatel tulistatakse ja visatakse granaate ning teatud piirkondadesse ei julge enam rootslased ise oma kodumaal minna.

Saatejuht Elo Mõttus-Leppik võttis ette politsei poolt kaardistatud kriminaalsed piirkonnad, kus põlisrootslased enam ei ela ja kuhu pole soovitatav minna ning käis vaatamas, kui ohtlik seal tegelikult on.

«Kohas, kus vaid paar kuud tagasi lõigati ühel inimesel kõri läbi, sattusime vastamisi ka tigedate narkodiileritega,» kirjeldab Elo ärevaid hetki.

Võttemeeskond külastas ka sooneutraalset lasteaeda, kus räägitakse lastele avatud kaartidega erinevatest peremudelitest.

Teiste seas saavad saadetes sõna Siiri Sisask, Kristel Aaslaid, Ruuben Kaalep, Jevgeni Ossinovski, Stefan, Ahto Lobjakas, Ivan Makarov, politoloogid, arstid jt. ühiskonnategelased.