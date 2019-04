Kartmatu preester-tuletõrjuja päästis mitu Notre-Dame’i hindamatut aaret

Kaastuletõrjujate sõnul on isa Fournier kangelane, sest ta käitus kartmatult, aidates tulest päästa objektid, mis on ajaloolised ja hindamatud.

«Ta ei kartnud, et põlevast katusest ja laest võiks talle midagi peale langeda. Ta sisenes kirikusse teades, kus need asjad on ja tõi need sealt välja. Ta tegeleb iga päev elu ja surmaga, olles ise ohuolukorras eeskujuks,» sõnasid kaastuletõrjujad.