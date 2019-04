Kit Harington: Jon Snow kostüüm ja jalatsid nõudsid üliinimlikke pingutusi

Harington rääkis väljaandele Esquire, et ta tegelase Jon Snow rõivad olid üsna rasked ning kuuenda hooaja osas «Battle of Bastards» pidi ta kandma kõrge kontsaga saapaid, et pikem välja näha.

«Sophie ja Isaac on minust pikemaks kasvanud. Iga hooaja võtete alguses märkasin, et nad on jälle kasvanud. Alguses vaatasin neile alla kui jõmpsikatele, nüüd pean vaatama üles. Nad saavad mulle pähe patsutada, et onu, küll sa oled lühike. Isaac on 20-aastane ja ta on 180-sentimeetrine,» teatas Harington.