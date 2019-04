PILDID JA VIDEO Uskumatu vedamine: lennuk kukkus Long Islandil keset elurajooni, ükski inimene ei saanud surma

Ühemootoriline Cessna oli 14. aprillil tagasilennul Niagara joa juurest New Yorki, kui see Valley Streami elurajoonis alla kukkus, sattudes elektriliinile ja jäädes sabaosaga selle külge rippuma, teatab Caters News.

Nad rentisid Cessna lennuki New Yorgi Farmingdale’i Republic lennuväljalt.

Uurimine näitas, et New Yorki tagasilennul sattusid nad tihedasse uttu ja see võis põhjustada lennuõnnetuse. Piloodi teatel üritas ta kuuel korral maanduda, kuid ta ei näinud ta Farmingdale’i lennuväljal maandumisrada. Ta üritas ka New Yorgis Queensis asuvale John Kennedy lennuväljale maanduda, kuid ka see ebaõnnestus.