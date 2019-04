Ženja Fokin Pariisis: praegu on öeldud kõigile, et hoidke tulest eemale ja see on kõige olulisem

«See Notre Dame'i asi on igalt poolt uudistest läbi käinud, et mitte sinna lähedale minna ja see on väga loogiline ka,» rääkis Fokin, kes ise asub Pariisi kesklinnas. «Ma saan aru ka inimeste suurest uudishimust, et tahetakse vaadata, kuidas seal on kõik, aga tegelikult see segab päästjate tööd ja üldist tegevust,» ütles mees.

Millised on meeleolud kohalike seas? «Pigem on see, et ollakse hästi-hästi kurvad, et selline asi üldse juhtus,» arvas Fokin. «Ma ei ole praegu üleliia palju sellesse süüvinud, ma saan aru, et on öeldud kõikidele, et hoidke eemale ja see on kõige olulisem. Ma arvan, et homme hommikul saab uudistest kõige paremad vastused.»