Ameeriklane andis ta pornokollektsiooni hävitanud vanemad kohtusse

Vanemad viisid pärast poja Indianasse kolimist talle asju järele, kuid mees ei leidnud toodud asjade seast pornokollektsiooni. Kui ta vanematelt küsis, siis nad tunnistasid, et nad viskasid need asjad ära, kuna pidasid neid pojale halvasti mõjuvaks ja amoraalseks.

«Nägime, et poja asjade seas oli 12 kasti pornofilme ja 2 kastitäit seksimänguasju. Meie silmis olid need asjad hävitamist väärt ja me lasime need hävitada. See võttis aega ja selle peale kulus raha,» teatasid vanemad.