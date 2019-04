VIDEO «Troonide mängu» Lena Headey tunnistas, et kasutas kõige kuulsamas alastistseenis kehadublanti

Headey selgitas, et selle stseeni võtte ajal ootas ta last ja selle tõttu tuli kellegi teise keha kasutada, teatab news.com.au.

Tegemist on viienda hooaja stseeniga «Walk of Shame», milles ta pidi rahva vahelt alasti läbi kõndima. Headey kehadublandiks oli Rebecca Van Cleave ja need võtted toimusid Horvaatias Dubrovnikus.

Lena Headey kehadublant Rebecca Van Cleave «Troonide mängus» FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Headey kiitis hiljem, et dublant sai rolliga hästi hakkama, eriti sellega, kui massistseenis osalejad teda igasuguste asjadega loopisid.

Selles steenis on mitmel korral näha Van Cleave'i keha, kuid Headey pead.

Lena Headey Cersei Lannisterina FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Sattusin kehadubandi kasutamise tõttu kriitika alla, et ma ei ole näitlejannana tasemel, kartes oma keha näidata. Põhjus ei olnud minu kartuses, vaid selles, et ootasin last ja mu suur kõht oleks näha olnud,» selgitas staar.

Ta lisas, et enne «Troonide mängu» on tal olnud filmides alastisteene ja seal on ta keha näha olnud.

«Teen oma tööd kirega ja kui vaja, siis võtan ka alasti. Ma ei karda seda teha, sest see on osa minu tööst,» selgitas Headey.

Näitlejanna teatel lahutas ta 2013. aastal oma abikaasast Peter Loughranist ja see oli keeruline aeg.

«Mul oli valus, kuid ma leidsin viisi, kuidas valu vähendada. Panin energia ja emotsioonid oma tegelase Cersei Lannisteri kehastamisse. See aitas väga palju, muidu oleksin ma vist depressiooni langenud,» jätkas staar.

Headey sõnul on tal Cerseiga tegelikult vähe ühist, sest nad on oma iseloomult ja suhtumiselt väga erinevad, kuid Cersei aitas teda veel ühel raskel perioodil, mil tal oli sünnitusjärgne depressioon.

«Olin sünnitanud oma esimese lapse, poja Wylie Ellioti ja ma ei saanud aru, miks mu tuju pidevalt nullis oli. Arst selgitas, et mul on sünnitusjärgne depressioon. Samas pidin väikelapse kõrvalt tööd tegema ja see aitas, sest Cersei kehastamine viis mu mõtted oma emotsioonidelt ja probleemidelt vähemalt mõneks ajaks kõrvale,» selgitas staar.

Cersei Lannister (Lena Headley) FOTO: Youtube

Headey teatel on ta tundlik ja emotsionaalne ning nagu paljudel ta kaasnäitlejatel, oli ka temal raske oma tegelasest lahkuda kui «Troonide mängu» viimase hooaja võtted 2018. aasta juulis lõppesid.

«Kui viimane võte oli tehtud, läksin võttepaigast ära, istusin autosse ja lasin pisaratel voolata. Nutmine aitas. Olin üheksa aastat Cersei Lannister ja see aeg oli imeline, kuid nüüd on aeg lahti lasta ja edasi minna,» lausus näitlejanna.

Cersei Lannister (Lena Headey) FOTO: twitter.com

45-aastase Lena Headey esimene abikaasa oli 2007 - 2013 juuksur Peter Loughran, kellega tal on poeg Wylie Elliot Loughran. 2018 abiellus Headey režissöör Dan Cadaniga, kellega tal on tütar Teddy Cadan.