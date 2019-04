Võimalik Eestimaal: joobes mootorrattur peitis end koos rattaga metsa ja kraapis sammalt peale

«Joobes juhid on läbi aegade teinud kõiksuguseid trikke, et vastutusest pääseda. Omamoodi vahejuhtum leidis nädalavahetusel aset Võrumaal, kus alkoholi pruukinud tsiklijuht pages politsei eest sohu ning «rohis» üles arvestava hulga sammalt, et end ja võrri varjata,» kirjeldab politsei juhtunut.