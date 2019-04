«Kuuuurija» paljastas hiigelsumma annetusi välja petnud kassikuninganna

Saates oma lugu jaganud tartlanna Eva-Christine sõnul ei jõua kogutud summad abivajajateni. Sama kinnitab pimedale kiisule Villele kodu pakkunud loomasõber, kelle sõnul teenib Gaver loomade pealt kordades enam, kui loomadeni jõuab. Loomasõpru teeb murelikuks see, et annetajate raha liikumine ei ole teada. Kõik, kes selle kohta küsimuse esitavad, kustutatakse Gaveri hallatavalt leheküljelt.

Katrin Gaveri nimi on tuttav ka loomakliinikutele, kellele on naine erinevate teenuste eest võlgu. Samal ajal on naisele kuuluv Tallinna kesklinnas asuv korter kohtutäituri poolt müüki pandud.