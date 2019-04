VIDEO Poevaraste pere tekitas kaose: ema näitas politseile karated, poeg võttis end alasti ja koer tahtis muffinitega jalga lasta

Politsei sai Walmarti ostukeskusse väljakutse, et seal on poevargad. Ilmnes, et tegemist oli 46-aastase Lisa Smithiga, kes astus politseinike vastu karatega, naise 26-aastane poeg Benny Vann võttis end alasti ja üritas lahkuda poest varastatud riietega ning pere koer Bo, kellel oli hambus pakk muffineid, tahtis samuti põgeneda, teatab foxnews.xom.